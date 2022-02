Champions League-duels op dinsdag in Vlaanderen alleen op Proximus Pickx

VRT, VTM en Play 4 zullen de wedstrijden die op dinsdag worden gespeeld niet uitzenden – vanavond dus geen PSG-Real Madrid op het open net in ons landsgedeelte, en ook geen Sporting Lissabon-Manchester City. Dat blijft zo tot en met de kwartfinales. Alleen op de betaalzender Proximus Pickx+ Sports of op RTL met Franstalig commentaar zijn deze toppers op dinsdag te volgen. Met een nieuwe studio waar de analisten en presentatoren de wedstrijden voor en na ontleden, wil Proximus Pickx deze exclusiviteit kracht bijzetten. Er is ook een podcast, De Champions Club, die gratis beschikbaar is. (lvdw)