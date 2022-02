Anderlecht wil contract van groeibriljant Zeno Debast (18) openbreken

Bij Anderlecht staat een nieuw jeugdproduct op. Zeno Debast (18) staat al twee matchen op rij in de basis en tegen Zulte Waregem (1-2) kreeg de centrale verdediger zelfs de voorkeur op Magallan. De tiener uit Halle voetbalde complexloos, op enkele schoonheidsfoutjes na. In Brussel geloven ze dan ook in Debast en willen ze samen een toekomst uitbouwen.

De eerste stap is een contractverlenging. Voorlopig ligt de verdediger maar vast tot 2023 omdat het vóór de 18de verjaardag van een speler niet is toegestaan langdurige contracten te geven. Nu is Debast meerderjarig – hij behaalde zijn ASO-diploma in het Sint-Guidoinstituut – en dus wil Anderlecht rond de tafel gaan zitten.

RSCA wil meer jongeren laten bijtekenen – ook Mario Stroeykens en co. – omdat hun U21 volgend seizoen wel in 1B zullen spelen, maar Debast is ambitieuzer dan dat. Hij ambieert een plekje bij de A-kern om optimaal te kunnen werken met Vincent Kompany, die ook verdediger was. Anderlecht pakt het dossier alvast aan. (jug,pjc)