Champagneboeren draaiden recordjaar en daar hebben ze ook de Belgen voor te danken

De gunstige weersomstandigheden maar ook corona hebben ongetwijfeld een rol gespeeld. We konden niets, we mochten niets. Dus trokken we af en toe een flesje bubbels open om ons te troosten. Het was eerder al voorspeld dat 2021 een goed jaar zou worden voor de champagneboeren, maar de cijfers zijn nog beter dan eerst gedacht, zo blijkt nu.

“De omzet bedroeg 5,7 miljard euro, wat het hoogste niveau ooit is. In totaal werden in 2021 320 miljoen flessen champagne verkocht; de grootste hoeveelheid in 10 jaar tijd”, zegt Jean-Marie Barillière. Hij is topman bij het champagnemerk Moët&Chandon en voorzitter van de verenigde champagnehuizen in Frankrijk.

In Frankrijk zelf werden vorig jaar 140 miljoen flessen bubbels verkocht, dat zijn er ongeveer evenveel als voor de coronacrisis. Vooral de export is fors gestegen.

Europa deed het goed, net als de Verenigde Staten, Australië en Canada. Enkel in Azië dronken ze minder bubbels.

Na de VS zijn Groot-Brittannië (29 miljoen flessen), Duitsland (15 miljoen) en Australië 12 miljoen) de grootste afnemers. En wij? Buiten de Fransen zelf zijn de Belgen grootste consumenten van champagne, gemeten per inwoner’, aldus Barillère.