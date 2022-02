Zijn de wisselstukken goed genoeg? Union moet drie basisspelers missen op Charleroi, en er volgen er nog...

Het valt te hopen dat Felice Mazzu een goeie puzzelaar is. Tegen Charleroi mist Union drie basisspionnen, vier anderen staan op scherp. Leidt dat geschuif straks tot kwaliteits- en puntenverlies? Oordeel gerust zelf: dit zijn de (weinige) wisselstukken.

Jonas Bager - centrale verdediger - 1.473 minuten

Niet noodzakelijk een verzwakking. Telkens wanneer de Deen moet depanneren, doet hij dat behoorlijk. Bager is een gezond agressieve verdediger, die zijn tegenstander graag op de hielen zit. Het gevaar bestaat dat hij daarbij net over het randje gaat. Bager, die Kandouss zal vervangen, kreeg al twee keer rood, een extra afwezige kan Union missen als de pest.

Koki Machida - centrale verdediger - 90 minuten

Zijn debuut deed alvast het beste vermoeden. Tegen Sint-Truiden mocht Machida, die sinds de winter gehuurd wordt van Kashima Antlers, voor het eerst opdraven op links in de driemansdefensie, waar normaal gezien Van der Heyden een titularis is. Machida heeft goede voeten, snelheid en rust aan de bal. Offensief was hij een meerwaarde.

© BELGA

Guillaume François - wingback - 703 minuten

Een twijfelgeval. François kende al goeie wedstrijden - zoals op Antwerp, waar hij een assist gaf -, maar vaak loopt de rechterflank op de toppen van zijn tenen. Tegen STVV bleek andermaal dat François moeilijkheden kent tegen een vinnige opponent als Koita. Wat hem wel siert, is dat hij elke minuut alles geeft. Je weet als coach wat je er aan hebt.

Matthew Sorinola - wingback - 298 minuten

Nul basisplaatsen, dertien invalbeurten - dat zegt ook iets. De 20-jarige Sorinola werd gehaald met het oog op de toekomst en geeft blijk van potentieel - zijn doelpunt tegen Zulte Waregem was een beauty -, maar de titularissen uitdagen? Neen, dat lukt nog niet.

Kaoro Mitoma - wingback - 947 minuten

Een troefkaart die binnenkort opnieuw voorhanden is. Mitoma was voor de winterstop bij momenten een attractie - met dribbels, snelheid en zes goals -, maar tijdens de stage in Spanje blesseerde hij zich aan de enkel. Union doet er alles aan om hem nu klaar te stomen voor Charleroi. Mocht dat lukken, dan heeft Mazzu er een supersub bij.

© BELGAIMAGE

Loïc Lapoussin - wingback/centrale middenvelder - 2.006 minuten

Een volwaardige basispion. Lapoussin sukkelde de laatste weken met kwaaltjes, maar de international van Madagaskar heeft de kwaliteiten om wekelijks in de ploeg te staan. Lapoussin is polyvalent: hij kan als linkerwingback uit de voeten - waar hij moet concurreren met Mitoma - of centraal op het middenveld.

Damien Marcq - defensieve middenvelder - 1.013 minuten

Niet van het niveau-Nielsen, wiens positie hij op Mambourg wellicht inneemt, maar Marcq is wel een speler waarop je kunt bouwen. Al was het maar omwille van zijn ervaring: na passages bij Charleroi, Gent en Essevee weet Marcq hoe het spelletje gespeeld moet worden. Hij bezit werklust en duelkracht, zijn wendbaarheid is op zijn 33ste wat afgebot.

© BELGA

Cameron Puertas - centrale middenvelder - 47 minuten

Een vraagteken. Union ziet potentieel in Puertas - anders had het Lausanne tijdens de wintermercato niet meer dan een miljoen betaald -, maar tot dusver was de Spanjaard eerder onopvallend. Moet het elftal in principe grinta kunnen bijbrengen.

Kacper Kozlowski - centrale middenvelder - 5 minuten

De man van tien miljoen en vijf minuten. Brighton-huurling Kozlowski arriveerde als een Pools supertalent, maar of hij echt zo goed is, daar hebben we het raden naar.

Álex Millán - spits - 27 minuten

Als er niks met Undav of Vanzeir gebeurt, moet Millán (voor nieuwjaar bij Cercle) zich allerminst illusies maken. Moet hij toch opdraven, dan lijkt het onvermijdelijk dat de Union aan stootkracht en automatismen inboet.