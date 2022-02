Batshuayi laat zege met Besiktas in extremis uit handen glippen

De Rode Duivel stond 90 minuten tussen de lijnen en kreeg net voor de rust geel. Zijn Braziliaanse teamgenoot Alex Teixeira had de score na 31 minuten geopend. Pas diep in de toegevoegde tijd kwam de thuisploeg, met Mario Balotelli de hele wedstrijd op het veld, langszij via Samet Akaydin.

In de stand is Besiktas met 38 punten na 25 speeldagen achtste. Demirspor staat derde met 41 punten, op ruime afstand van leider Trabzonspor (60 punten).