Kapitaalsverhoging KV Mechelen in finale fase: voorzitter zusterclub Helmond Sport wordt tweede grootste aandeelhouder

De huidige en de nieuwe aandeelhouders van KV Mechelen zijn afgelopen weekend tot een mondeling akkoord gekomen over de noodzakelijke en geplande kapitaalsinjectie van vijf miljoen euro en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de aandelenstructuur van de club. Op 22 februari wordt de nieuwe aandelenovereenkomst in principe ondertekend bij de notaris.

De voorbije weken werd de deal al drie keer uitgesteld omdat er onenigheid was over het aantal bestuurders en bepaalde vetorechten voor hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx. In de nieuwe aandelenstructuur zakt Penninckx zoals voorzien terug tot 49 procent. De Nederlandse zakenman Philippe van Esch, voorzitter van zusterclub Helmond Sport, wordt de tweede grootste aandeelhouder met 20%.

De supporters krijgen een kleine acht procent van de aandelen in handen. De overige 23% wordt verdeeld over negen andere minderheidsaandeelhouders, waaronder de huidige aandeelhouders Eddy De Reys en Luc Leemans en met Frank Lagast (CEO van KV) en Marc Verbruggen (lid van stadioncomité) als meest opvallende nieuwe namen. De overeenkomst moet wel nog op papier worden vastgelegd. Hier en daar kunnen er dus nog wat procentjes verschuiven.

Swinnen naar Helmond

De nieuwe aandeelhoudersovereenkomst wordt gekoppeld aan een uitbreiding van het samenwerkingsproject met Helmond Sport. KV leent sinds vorig seizoen spelers van de eigen jeugdwerking uit aan de Nederlandse tweedeklasser om er ervaring op te doen. Door de instap van Philippe van Esch als aandeelhouder wordt de samenwerking nu geïntensifieerd. Zo zal de sportieve cel van KV ook scoutingswerk verrichten en spelersprofielen in kaart brengen voor Helmond. De Nederlandse club zou dan als springplank kunnen dienen voor een latere overstap naar KV.

© BELGA

Ook op het gebied van coaching en de medische en fysieke opvolging van de spelers gaan beide clubs nauwer met elkaar samenwerken. Zo kondigde Helmond Sport gisteren de aanstelling aan van Sven Swinnen (47) als hun nieuwe hoofdcoach. Swinnen was jarenlang actief als assistent-coach bij de A-kern maar maakte begin vorig seizoen de overstap naar de jeugd waar hij één van de drijvende krachten was achter de samenwerking met Helmond. Dit seizoen was hij er ook al actief als adviseur technisch (jeugd-)beleid. Ook Dylan Malicheff, assistent-coach van de beloften, maakt de overstap naar Helmond om er T2 te worden.(thst, dvd)