Varen met een boot waarmee criminelen zijn opgepakt? Overheid houdt openbare verkoop politieboten

De Zeewolf en de Durme zijn patrouilleboten van de Douane. De SPN 09 en de SPN 14 zijn boten van de scheepvaartpolitie. Ze zijn altijd goed onderhouden geweest en nog in goede staat, maar zijn nu ‘afgedankt’ en dus worden ze openbaar verkocht.

De boten zijn in goede staat zoals blijkt uit deze foto van in de SPN 14

Meestal wordt bij openbare verkopen van de FOD Financiën geen instelprijs bepaald. Dit keer uitzonderlijk wel. Wie per mail wil bieden op de Durme moet minstens 40.000 euro inzetten. Voor de Zeewolf is dat 150.000 euro. De twee patrouilleboten van de federale politie zijn een stuk duurder.

Voor de volledig ingerichte SPN 09 van de scheepvaartpolitie in Oostende is de instelprijs 350.000 euro, voor de SPN 14 van de scheepvaartpolitie van Antwerpen 200.000 euro.

“Kopers moeten wel alle zichtbare verwijzingen naar de vroegere eigenaar (politie of douane in dit geval) verwijderen of onzichtbaar maken”, zegt de FOD Financiën.

Het is met andere woorden streng verboden om komende zomer het kanaal af te varen met een gewezen patrouilleboot waarop nog het logo van politie of douane staat.

De opbrengst gaat naar de Schatkist. Alle info over de boten en bieden kan op https://finshop.belgium.be/nl/openbare-verkopen