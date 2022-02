Influencer onder vuur voor video op bomvolle migrantenboot: “Alsof het een gezellig tripje was”

Twee Tunesische influencers krijgen kritiek omdat ze de oversteek met een propvolle migrantenboot op hun sociale media plaatsten en lieten uitschijnen dat het een pleziertocht is. De 21-jarige Chaima Ben Mahmoud postte het filmpje recent op haar TikTok. Je ziet hoe ze samen met haar verloofde de oversteek maakt samen met 23 migranten. Intussen klinkt er muziek en maken ze plezier.

In november deed de 18 jaar oude TikTokster Sabee al Saidi het haar al voor, met een gelijkaardig video die al even hard deed uitschijnen dat het best een gezellige tripje was . En net dat zorgt voor bakken kritiek. Volgens het ‘Missing Migrants Projects’ raakten sinds 2014 al 23.000 mensen vermist op de Middellandse Zee.

Experts verwijten de twee influencers dat hun filmpjes “de levensgevaarlijke oversteek normaliseren en anderen kunnen inspireren om het ook te proberen”. Na het filmpje van de oversteek, postten de twee ook nog eens beelden van zichzelf in verschillende Europese steden, rijdend in een BMW.

“Dat geeft radeloze migranten een fout beeld van het leven in Europa”, klinkt de kritiek daarop. Ben Mahmoude reageerde intussen. Aan Associated Press vertelde ze dat ze in Tunesië geen toekomst had en met moeite genoeg geld verdiende als kapster om haar eten en een busticket te kopen. Zo werd ze naar eigen gezeggen gedwongen om de oversteek te maken en belde ze een vriend die voor 1.560 dollar een plaatsje regelde in de boot.

