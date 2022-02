Er waren eens een bonkige Guineese spits en een slanke, Jordaanse winger. Het is geen mop waarmee we hier van wal steken, wel het verhaal van Sory Kaba (26) en Mousa Tamari (24). Allebei demonstreerden ze van in het prille begin potentieel bij OH Leuven. Allebei hadden ze het daarna lange tijd moeilijk om echt te overtuigen. En allebei lijken ze nu gelanceerd.