Ongeloof over vrijlating viervoudige moordenaar: “Wat als hij morgen weer een kogel in mijn lijf komt schieten?”

De viervoudige moordenaar Osman Calli (63), in 2008 in Gent veroordeeld tot levenslange opsluiting, is al twee jaar op vrije voeten. Zonder dat zijn slachtoffers formeel werden ingelicht, werd hij uitgeleverd naar Turkije en daar kwam hij na vijftien jaar vrij. Ook justitie in ons land viel maandag compleet uit de lucht. Zeker toen Calli op VTM Nieuws zelfs een interview gaf waarin hij zei dat hij genoot “van het strand en de zon”.