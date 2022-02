Zo zien 378 miljoen verkochte albums en een vermogen van 1,3 miljard dollar op één podium eruit

Dr. Dre, 50 Cent, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Mary J. Blige en Eminem op één podium, daar heeft menig festivalorganisator een arm én een been voor over. De jaarlijkse Super Bowl-halftimeshow was dan ook straffer dan ooit tevoren, met 44 grammy’s, meer dan 378 miljoen verkochte albums en een vermogen van dik 1,3 miljard dollar gebald in één optreden van 14 minuten.