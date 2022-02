CD&V wil dubbel zo hard optreden tegen hooligans

CD&V zoekt een meerderheid in het parlement om geweld op voetbalstewards en hulpdiensten veel ernstiger te bestraffen. Aanleiding is het zware supportersgeweld van de voorbije maanden.

De partij van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft een wetsvoorstel klaar waarbij de minimumstraffen voor supporters die voetbalstewards, veiligheidsverantwoordelijken en hulpdiensten aanvallen, worden verdubbeld. Concreet gaat de administratieve geldboete van minstens 500 naar minstens 1.000 euro, en het stadionverbod van 1 naar 2 jaar.

Volgens initiatiefnemer Franky Demon zijn de forsere straffen nodig, nu de minister veel strenger gaat optreden tegen het binnensmokkelen van vuurwerk in voetbalstadions, na enkele ernstige incidenten daarmee de voorbije maanden. Daarbij is het niet ondenkbeeldig dat voetbalstewards in de vuurlinie komen te liggen, omdat zij supporters aan de ingang van het stadion fouilleren op het eventuele bezit van vuurwerk. “De strengere straffen op geweld tegen stewards moeten ervoor zorgen dat controles op pyrotechnische middelen (knalvuurwerk, Bengaals vuur, red.) op een veilige manier kunnen plaatsvinden.”

N-VA – op het federale niveau in de oppositie – diende in december ook al een wetsvoorstel om voetbalstewards beter te beschermen. In het voorstel van Koen Metsu worden stewards toegevoegd aan de lijst van beroepen met een gezagsfunctie, denk aan politiemensen, brandweerlui of dokters. Wie tegen iemand in die functie geweld pleegt, ziet zijn straf verzwaard. (wer)