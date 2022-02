Bergbeklimmers op zoek naar vermiste Natacha vinden lichaam in ravijn

Bergbeklimmers die in het Peruaanse Tapay-district op zoek waren naar de vermiste Natacha de Crombrugghe (28) hebben een lichaam ontdekt. Dat melden verschillende Peruaanse media. Er is nog geen aanwijzing of het al dan niet om de jonge vrouw gaat. Reddingswerker Eloy Cacya laat aan onze redactie ook weten “dat er nog geen bevestiging is”.

“Een van de vier groepen klimmers die op zoek waren naar Natacha de Crombrugghe, ontdekte een levenloos lichaam in een gebied genaamd Tapay”, meldden de Peruaanse media maandagavond laat. “Het lichaam is gevonden met de drone die door de reddingswerkers is gebruikt en lag in een ravijn, maar aan de andere kant van waar ze initieel zochten.”

Er is intussen een team van politieagenten uitgestuurd om een onderzoek te verrichten. “Het team is aan het afdalen om het lichaam te bergen en te bevestigen of het Natacha is”, klinkt het. De Peruaanse krant La República geeft ook aan, dat het nog niet is bevestigd dat het gevonden lichaam dat van de Belgische toeriste is, maar wel dat het inderdaad om het lichaam van een vrouw gaat.

Natacha de Crombrugghe is sinds 24 januari vermist. Die dag zou ze vanuit een hostel in het dorpje Cabanaconde vertrokken zijn op een trektocht door de Colca Canyon, een diepe uitgestrekte kloof in het zuiden van het land. Reddingswerkers hadden gisteravond bij hun zoektocht al 90 procent van de wandelpaden afgelegd die zich uitstrekken over het westelijke deel van de Colca-vallei, tussen Cabanaconde en het dorp Sangalle. De ouders van Natacha zijn een week geleden in Arequipa aangekomen om naar hun dochter te zoeken.