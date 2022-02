Regering bereikt akkoord over arbeidsdeal

Het kernkabinet van de federale regering is het maandagnacht eens geraakt over een arbeidsdeal. Dat melden verschillende vicepremiers op Twitter en wordt in regeringskringen bevestigd. Het akkoord bevat een pak maatregelen die er mee voor moeten zorgen dat ons land tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80 procent haalt.

Om 9.15 uur geven premier Alexander De Croo en ministers Pierre-Yves Dermagne (Werk), Frank Vandenbroucke (Sociale Zaken) en David Clarinval (Zelfstandigen) meer tekst en uitleg op een persconferentie.

In regeringskringen valt te horen dat het pakket onder meer maatregelen bevat die werknemers meer flexibiliteit geven. Zo komt er voor mensen die dat willen, onder meer de mogelijkheid om meer uren per dag te werken in ruil voor een extra vrije dag in de week. Zo kan een voltijdse job in vier dagen worden gepresteerd. Er komt ook de mogelijkheid om de ene week wat meer te werken en de andere week wat minder. Dat kan bijvoorbeeld mogelijkheden creëren voor mensen in een situatie van co-ouderschap.

Opzeg

Veel aandacht gaat ook naar opleiding en een betere begeleiding bij ontslag. Zo zullen werknemers al tijdens hun opzegperiode aan de slag kunnen bij een andere werkgever. Bij mensen met een lange opzegperiode zal er extra worden ingezet outplacement. Ook het recht op opleiding wordt uitgebreid.

Avondarbeid voor e-commerce wordt makkelijker gemaakt en er komt een betere bescherming van werknemers in de platformeconomie. Dat laatste dossier bleek een hardnekkig struikelblok in de onderhandelingen, maar uiteindelijk raakte het kernkabinet het toch eens.

Autonomie

Voorts zijn ook nog verdere maatregelen in voorbereiding die een grotere autonomie aan de deelstaten moeten geven op het vlak van de beschikbaarheid van werkzoekenden en er komt er een versterkte monitoring van de oorzaken van knelpuntberoepen en diversiteit in sectoren en bedrijven.

In een tweet benadrukte vicepremier Dermagne (PS) dat het akkoord een concrete vooruitgang betekent voor werknemers door middel van een individueel recht op opleiding, de bescherming van platformwerkers, de balans tussen werk en privé en een booster voor tewerkstelling.

Voor zijn Open VLD-collega Vincent Van Quickenborne biedt het akkoord meer vrijheid voor werknemers, meer flexibiliteit voor werkgevers en wordt ontslag een springplank naar nieuwe job. “En e-commerce? Here to stay. And grow”, voegt hij er aan toe, met een knipoog naar eerdere uitspraken van PS-voorzitter Paul Magnette over de sector in ons land.