Vaccinatie was dubbel zo duur als ze in vaccinatiecentrum gebeurde

Tijdens de eerste vaccinatiecampagne bedroeg de prijs per vaccinatie 91,67 euro in een vaccinatiecentrum. Voor wie gevaccineerd werd in een collectiviteit, zoals een rusthuis, ziekenhuis of opvangcentrum, kwam dat uit op 42,55 euro per persoon. Dat schrijft L’ Echo dinsdag.

Meer specifiek wordt de aankoop van vaccins geraamd op 26,11 euro per persoon. Daar komt nog 0,71 euro voor spuiten en 3 euro voor de opslag en distributie van vaccins in de centra. De vaccinatieprijs zelf wordt geschat op 58,78 euro per persoon in een vaccinatiecentrum. Dat bedrag omdat de huur van gebouwen en lasten, de kosten van koelkasten of personeel, maar ook het vervoer van minder mobiele burgers. Voor vaccinatie in collectiviteiten ligt dat bedrag een pak lager: het wordt geschat op 9,66 euro per persoon, aldus L’Echo.

Daarbij komen nog de communicatiekosten (0,85 euro per persoon), alsook de kosten van inschrijving en administratie (1,86 euro per persoon).

Voor de lancering van de vaccinatiecampagne was overeengekomen dat de eerste campagne voor 80 procent zou worden gefinancierd door de federale overheid en voor 20% door de gefedereerde entiteiten, aldus nog de krant. De deelstaten, die meer hadden voorgefinancierd dan ze moesten betalen, stuurden hun factuur naar de federale overheid, die tot 31 januari de tijd had om ze terug te betalen. De federale overheid betaalde zo in totaal 344 miljoen euro terug.