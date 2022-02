Online jongerenprofiel moet jongeren zicht geven op jeugdhulphistoriek

Jongeren die op jonge leeftijd al in contact komen met hulpverlening hebben op latere leeftijd vaak moeite om hun eigen geschiedenis bij elkaar te puzzelen, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Om dat proces te vergemakkelijken bouwden het agentschap Opgroeien en Digitaal Vlaanderen een Jongerenprofiel uit waarop jongeren vanaf 12 jaar terechtkunnen voor hun hele jeugdhulphistoriek. Het online profiel is gekoppeld aan Mijn Burgerprofiel, waar volwassenen Vlamingen online hun overheidszaken kunnen regelen.

Het Jongerenprofiel is een eerste stap in de richting van de digitalisering van de jeugdhulp, een project dat de naam ‘Bandbreedte’ kreeg. De Vlaamse regering maakt de komende jaren 5 miljoen euro vrij voor de jeugdhulp, die in ruil daarvoor moet digitaliseren. Het belang daarvan is door de coronapandemie nog versterkt, zegt minister-president Jan Jambon, die ook Vlaams minister van Digitalisering is.

Zo wordt er ingezet op een veilig digitaal communicatiekanaal waar jongeren, gezinnen en hulpverleners met elkaar kunnen communiceren. In afwachting daarvan werden alle bruikbare apps voor hulpverleners, kinderen, jongeren en gezinnen gebundeld. Er komt ook een vormingsaanbod om hulpverleners op te leiden tot ‘mediacoaches’, zodat ze met allerhande online tools kunnen omgaan en hun collega’s daarin kunnen begeleiden.