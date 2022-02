Voor Trudeau is het genoeg geweest: Canadese premier activeert noodwet en bevriest bankrekeningen van betogers

“De federale regering doet een beroep op de wet op noodmaatregelen om de provinciale en territoriale bevoegdheden aan te vullen en blokkades en bezettingen aan te pakken”, aldus Trudeau. Die voegde er aan toe dat het leger niet zal worden ingezet en dat de nieuwe maatregelen “in tijd en geografisch beperkt” zullen zijn. “De noodwet mag niet lichtzinnig worden opgevat”, zei de Canadese premier, maar “deze illegale blokkades doen de Canadezen pijn en moeten stoppen”.

Door deze noodwet mogen Canadese financiële instellingen tijdelijk stoppen met het verlenen van financiële diensten wanneer ze vermoeden dat een rekening wordt gebruikt voor verdere blokkades en illegale bezettingen. Banken en andere financiële dienstverleners kunnen een rekening meteen blokkeren of schorsen zonder gerechtelijk bevel.

Verzekering opgeschort

Vicepremier en minister van Financiën Chrystia Freeland had een duidelijke boodschap voor vrachtwagenchauffeurs die het centrum van Ottawa nog steeds lamleggen: “Als uw vrachtwagen wordt gebruikt, wordt uw rekening bevroren en wordt uw verzekering opgeschort.”

Het is de tweede keer in vredestijd dat Canada gebruik maakt van de wet. Justin Trudeaus vader, voormalig premier Pierre Elliott Trudeau, gebruikte ze tijdens de crisis in Quebec in oktober 1970.

Het protest van het zogenaamde vrijheidskonvooi in Canada duurt nu al meer dan twee weken. Een deel van Ottawa is geblokkeerd, en de truckers blokkeerden ook een hele tijd de belangrijke handelsroute tussen Canada en de Verenigde Staten, de Ambassador Bridge. Die verbindt de Canadese provincie Ontario met de Amerikaanse staat Michigan. De premier van Ontario riep vrijdag de noodtoestand uit.