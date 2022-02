Bij het koppel in Lanaken werden vrijdag maar liefst 99 honden weggehaald. — © Tom Palmaers

Lanaken

“We werden gechanteerd door broodfokkers. Als we hun overschot aan hondjes niet kwamen ophalen, zouden ze de dag erna rijstepap eten in de hemel.” Dat zegt het Lanakense koppel bij wie vrijdag 99 verwaarloosde honden in beslag genomen werden.