“Ik wil dat de mensen mijn kant van het verhaal kennen. Dan is het aan hen om te beslissen wie ze willen geloven.” Drie weken nadat op het Lisp een kleine bom was ontploft, doorbreekt Alex Maes de stilte. De 29-jarige Limburger wil het beeld dat over hem is ontstaan weerleggen. Vooral Lierse-coach Tom Van Imschoot is de gebeten hond: “Op sportief én menselijk vlak heeft hij gefaald.”