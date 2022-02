Kunstschaatsster Kamila Valieva is amper 15 en verbaast vriend en vijand. Doorgaans met haar enorme talent, maar nu toch vooral met een positieve dopingtest. En dat net tijdens de Winterspelen waar ze al een leven lang voor traint. Ondanks de betichtingen mag ze vandaag starten in de korte kür. Maar of ze die nu wint of niet, een medaille zal ze niet snel krijgen.