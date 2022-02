Auto crasht tegen huisgevel: bestuurder en passagier naar ziekenhuis

Oudenaarde/Ename

In de Martijn van Torhoutstraat in de Oudenaardse deelgemeente Ename gebeurde maandagavond iets voor middernacht een spectaculair ongeval. Een auto, die in de richting van Oudenaarde reed, ging in een bocht over een vluchtheuvel, ramde een verkeersbord en een boom en kwam op zijn dak tegen de voorgevel van het dierenartsencentrum Aan De Schelde terecht.