Daders van plofkraak op postkantoor in Zaventem krijgen gevangenisstraffen van 5,5 en 6 jaar

De plofkraak op het bpost-kantoor aan de Leuvensesteenweg in Zaventem vond rond 4.30 uur in de ochtend plaats. Minstens twee daders bliezen de bankautomaat in het kantoor op, wat voor een enorme ravage zorgde. De bankautomaat en een deel van de zijmuur van het gebouw waren weggeblazen, en het plafond stortte in. De daders gingen er vandoor met een aantal geldkoffers, waarin zo’n 363.000 euro zat. Volgens bpost waren wel alle inktpatronen afgegaan toen de geldkoffers verwijderd werden, waardoor het geld onbruikbaar werd.

Meteen na de plofkraak vonden de speurders in het kantoor een koevoet terug. Camerabeelden uit de omgeving toonden aan dat de daders vlakbij een slagboom van een bedrijventerrein hadden geforceerd. Op die koevoet en die slagboom werd telkens een gemengd DNA-profiel teruggevonden, met telkens één dominant profiel. Die profielen bleken toe te behoren aan twee Nederlandse mannen, O.C. en C.K., die in het najaar van 2020 konden opgepakt worden.

Hun advocaten vroegen de vrijspraak omdat het aangetroffen DNA-materiaal onvoldoende zou bewijzen dat beiden betrokken waren bij de feiten. De rechtbank veegde hun argumenten van tafel en vond dat het dossier wel voldoende bewijs opleverde om beide mannen te veroordelen. C.K. was in Nederland al negenmaal veroordeeld voor verschillende misdrijven, en kreeg dan ook de zwaarste straf van 6 jaar. Zijn kompaan kreeg een gevangenisstraf van 5,5 jaar.