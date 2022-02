JOUW MENING. Zou jij het zien zitten om meer uren per dag te willen werken in ruil voor een extra vrije dag?

Het kernkabinet van de federale regering is het eens geraakt over een arbeidsdeal. Het akkoord bevat een pak maatregelen die er mee voor moeten zorgen dat ons land tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80 procent haalt. Het pakket bevat onder meer maatregelen die werknemers meer flexibiliteit geven. Zo komt er voor mensen die dat willen de mogelijkheid om meer uren per dag te werken in ruil voor een extra vrije dag in de week. Zo kan een voltijdse job in vier dagen worden gepresteerd.