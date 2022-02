52.000 transmigranten probeerden in 2021 met bootjes het VK te bereiken vanuit België en Frankrijk

Zowat 52.000 mensen hebben vorig jaar geprobeerd om met kleine bootjes de oversteek te maken van de Belgische en de Franse kust naar het Verenigd Koninkrijk (VK). Dat meldt de gouverneur van West-Vlaanderen dinsdag, naar aanleiding van een meeting met de UK Border Force (UKBF) omtrent de financiering van het veiligheidsplan rond transmigratie. Samen met Europa heeft de UKBF al in meer dan 13 miljoen euro steun voorzien om de transmigratieproblematiek in ons land aan te pakken.

In grote lijnen is het aantal gecontroleerde transmigranten in de provincie West-Vlaanderen de laatste jaren gedaald. In werkelijkheid gaat het volgens de gouverneur en de betrokken diensten over een toenemende problematiek.

Om die problematiek aan te pakken werd er de voorbije jaren nauw samengewerkt met de Préfet des Hauts-de-France en het UK - Home Office / Border Force. Ondertussen zijn in dat kader al tal van initiatieven opgestart. Zo werd in 2018 een project opgestart die in veiligheidsbarrières rond de haven van Zeebrugge moet voorzien. En sinds 2019 wordt er in het kader van de brexit samengewerkt met de UKBF om illegale oversteken op vrachtwagens richting het VK te vermijden. Ook wordt in de Zeebrugse haven een controlekamer gerealiseerd die de veiligheid nog meer moet waarborgen. In de regio Westkust, nabij Calais, wordt er ook geïnvesteerd in de aanpak van transmigratie. Voorts werd ook het plan “Supply Chain” opgesteld door de politiediensten. Daarbij is het onder meer de bedoeling dat transport van reddingsvesten, bootjes en andere benodigdheden onderschept wordt.