Peuter alleen aangetroffen in bufferzone in Cyprus, zusje nog vermist

Een patrouille van soldaten van de Verenigde Naties heeft in de nacht van maandag op dinsdag een 3 of 4-jarig kind, uit Pakistan maar zonder ouders in de buurt, aangetroffen in de bufferzone op het eiland Cyprus, in de buurt van Athienou. Het meisje werd opgevangen door de sociale dienst. Intussen is ook een zoektocht gestart naar haar zusje. Het gaat om een tweeling.