Rapport BIPT: Belg kan aanzienlijk besparen op telecomuitgaven

Elk jaar stelt het BIPT vast dat in België de prijzen voor telecomdiensten over het algemeen vrij hoog zijn in vergelijking met de buurlanden. Om de oefening te concretiseren, stelden de onderzoekers van het BIPT in de gebruikte methodologie de behoeften van consumenten centraal. Die behoeften zijn geïllustreerd aan de hand van 10 gezinnen met voldoende gedifferentieerde profielen om een breed en gevarieerd beeld van de markt te geven. De onderzoekers hielden ook rekening met alle plannen die in de tariefvergelijker www.bestetarief.be opgenomen zijn.

Wat de mobiele diensten betreft, stelt het BIPT vast dat er flink bespaard kan worden door alle beschikbare aanbiedingen te vergelijken en door de concurrentie meer te laten spelen. Op het vlak van de marktaandelen lijkt het alsof er op de Belgische markt maar drie merken aanwezig zijn: Proximus, Orange en Telenet/BASE. Die merken bezitten bijna 90 procent van het mobiele klantenbestand, terwijl alternatieve spelers (zogenaamde MVNO’s) en lagekostenmerken van de grote spelers maar net iets meer dan 10 procent in handen hebben.

De historische merken van de grote operatoren behoren vaak, maar niet systematisch, tot de duurste van de markt. Volgens het BIPT is er soms zelfs een aanmerkelijk verschil in vergelijking met de MVNO’s en de lagekostenmerken. Overstappen naar die laatste diensten kan de factuur voor drie van de vier bestudeerde profielen gemiddeld met 50 euro tot meer dan 100 euro per jaar doen dalen.