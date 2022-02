“Nee, het is niet enkel ‘beukwerk’”: nieuw pornofilmfestival wil komaf maken met taboe

In kunstencentrum De Studio vindt in het vierde weekend van april het pornofilmfestival SMUT plaats. Zo krijgt Antwerpen in navolging van heel wat wereldsteden nu ook zijn eigen pornofilmfestival. Met SMUT willen de curatoren het taboe rond pornografie afbouwen. “We willen bewijzen dat porno ook prachtig kan zijn.”

In het weekend van 22, 23 en 24 april organiseert cultuurcentrum De Studio pornofestival SMUT. Drie dagen van (kort)film, documentaires en panelgesprekken. “Een festival waar iedereen aan zijn trekken komt”, zoals De Studio het zelf met een knipoog beschrijft.

Beter en heter

Dat diverse aanbod komt van de hand van curator Maxi Meissner, die samen met Ben Van Alboom verantwoordelijk is voor de programmatie. “Van vrijdag tot en met zondag kunnen bezoekers de hele dag genieten van onze internationale filmselecties, documentaires en panelgesprekken”, vertelt Meissner. Welke films vertoond zullen worden en wie komt spreken, kon de Nederlandse nog niet verklappen. Het volledige programma volgt op 1 maart.

De slogan van het festival is wel al bekend: ‘beter, heter’. “Dat is het resultaat van een collectieve brainstorm”, zegt Meissner. “We zochten naar woorden die we belangrijk vinden in pornografie en dachten aan diverser, inclusiever en geiler. Uiteindelijk kozen we voor ‘beter en heter’. Maar ook de andere waarden verloochenen we niet.”

Toestemming vragen en knuffelen

Volgens Meissner wil SMUT immers vooral laten zien dat seksualiteit door verschillende lichamen en oriëntaties wordt ervaren. “We willen het taboe afbouwen en bewijzen dat porno ook prachtig kan zijn. Het is niet enkel beukwerk, maar vaak ook heel mooi en heftig op zijn eigen manier. Zo zullen er films zijn waarin de acteurs met elkaar communiceren over de grenzen die ze stellen, elkaar om toestemming vragen en na het hoogtepunt ook nog lekker met elkaar knuffelen.”

“Een groot verschil met de vuile porno die mensen in hun bed kijken”, aldus Meissner. “Dat is ook het signaal dat we willen geven: laat de gratis mainstream porno links liggen en schakel over naar betalende kwaliteit. Fair pay & fair practices, daar draait het bij ons om. Je kan namelijk niet verwachten dat je kosteloze porno kijkt zonder dat er consequenties aan vasthangen.” (lava)