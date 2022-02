Riemst

Vijf mensen, onder wie een achtjarige en een baby, zijn vrijdagavond betrapt in een illegaal café diep in de mergelgrotten van Kanne. Een ruimte in de afgesloten groeve was als ondergronds café ingericht. De politie van Bilzen-Hoeselt-Riemst nam ook marihuana in beslag. “Na een half uur klimmen – ook over brokstukken van eerdere instortingen - werd diep in de groeve een café gevonden.”