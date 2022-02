OPROEP. Ben jij van plan om gebruik te maken van de arbeidsdeal?

De voltijdse werkweek mag vier dagen duren in plaats van vijf, je mag de ene week meer werken om de andere week vrij te hebben, er komt meer begeleiding voor wie ontslagen wordt en avondarbeid wordt makkelijker gemaakt. De nieuwe arbeidsdeal is vannacht beklonken.

Ben jij iemand met co-ouderschap die van plan is om de ene week wat meer te werken dan de andere? Of iemand met een 4/5de statuut die wat langer wil werken in ruil voor een voltijds loon? Kort samengevat: ben jij iemand voor wie de arbeidsdeal iets concreet kan betekenen en wil je daarover vertellen? Laat ons iets weten.