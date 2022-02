NAVO ziet redenen tot voorzichtig optimisme, maar op het terrein geen de-escalatie

De NAVO ziet “reden voor voorzichtig optimisme” over een vreedzame uitweg uit het hoogopgelopen conflict met Rusland. Op het terrein zijn er momenteel echter nog geen aanwijzingen voor een de-escalatie, zei NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg woensdag voor een ontmoeting van de NAVO-ministers van Defensie op woensdag en donderdag. Het conflict over Oekraïne zal natuurlijk de gesprekken domineren.

Rusland kondigde dinsdagochtend het vertrek aan van een deel van zijn troepen in de grensstreek, maar Stoltenberg toonde zich daarover dinsdag nog niet onder de indruk. De Russische troepen zouden hun oefeningen hebben afgerond en terugkeren naar hun basissen.

Stoltenberg zegt dinsdagmiddag echter niet te beschikken over aanwijzingen “over verminderde Russische militaire aanwezigheid op de grens met Oekraïne”, klonk het tijdens een persconferentie in het hoofdkwartier in Brussel. “Rusland heeft in en rond Oekraïne een strijdmacht op de been gebracht die zijn weerga sinds de Koude Oorlog niet kent. We blijven dit monitoren en volgen van dicht op wat Rusland doet.”

De NAVO-baas wees erop dat in het verleden vaker troepenbewegingen gebeurden, maar dat ook toen geen sprake was van een echte de-escalatie. “We zagen al vaker dat troepen en zwaar materiaal verplaatst werden”, aldus de NAVO-baas. “Kort daarop trok een deel van de troepen, soms zelfs het merendeel, zich terug, maar het zwaar materiaal, dat lastiger te verplaatsen is, bleef wel ter plaatse.”

De huidige situatie is nog altijd “de ernstigste veiligheidscrisis die we de voorbije decennia in Europa” gezien hebben, zei Stoltenberg. “We hebben de voorbije dagen en weken het omgekeerde gezien van een inperking van de militaire aanwezigheid. Alles staat nog altijd klaar voor een aanval.”

Een inval in Oekraïne zal met een zware prijs komen, herhaalde Stoltenberg nogmaals. Hij legde ook nog eens de klemtoon op een vreedzame oplossing. Moskou kondigde onlangs aan dat het een antwoord heeft verstuurd op de NAVO-voorstellen, maar Stoltenberg zei dat antwoord nog niet gekregen te hebben.

Brussel blijft dus bereid om met Moskou aan tafel te gaan, maar Stoltenberg maakte nog maar eens duidelijk dat de NAVO daarbij niet zal toegeven op zijn kernprincipes. “Elk land heeft het recht zijn eigen pad te kiezen.” Daarin ligt het grote verschil met Rusland, maar ook met China. “Zij delen onze waarden van vrijheid en democratie niet”, zei Stoltenberg. “Deze twee autoritaire landen werken alsmaar vaker samen, maar respecteren de soevereiniteit van andere landen niet: zij willen dat de grote landen voor de kleintjes beslissen.”

Tijdens de tweedaagse top zullen de Defensieministers verder ook overleg plegen met hun Oekraïense en Georgische ambtgenoten, net als met de partners uit Finland, Zweden en de Europese Unie.