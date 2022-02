We zagen hem al talloze vrouwen oplichten in straffe Netflix-docu, nu wil ‘Tinder Swindler’ ook doorbreken in Hollywood

Shimon Yehuda Hayut, de hoofdrolspeler in de Netflix-documentaire The Tinder Swindler, heeft grootse plannen. Volgens entertainmentwebsite TMZ heeft de oplichter zijn zinnen gezet op een carrière in Hollywood.

De Israëlier, ook bekend als Simon Leviev of David Sharon, zou via Tinder talloze vrouwen voor miljoenen euro’s hebben opgelicht. Hij liet ze geloven dat hij schatrijk was en een zoon van een diamantmagnaat zou zijn.

In de documentaire is te zien dat hij verschillende vrouwen inpalmde en daarna verklaarde dat hij in gevaar verkeerde en geld nodig had. Drie vrouwen, onder wie een Nederlandse, doen in de film hun verhaal. Ze gaven hem contant geld of hun creditcards en geloofden dat hij hen later terug zou betalen.

De geboren Israëliër is inmiddels verbannen van de datingapp. Zelf ontkent Shimon nog altijd een oplichter te zijn.

