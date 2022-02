Turnhout

Het heeft anderhalve maand geduurd, maar Myriam Oris (67) heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De Turnhoutse overleefde op oudejaarsdag de gasontploffing in een flatgebouw in de Boerenkrijglaan en probeert nu in haar nieuwe appartement haar leven opnieuw op te bouwen. “Ik wil hier absoluut het beste van maken.”