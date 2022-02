Dit zijn de laatste beelden van vermiste Natacha (28) in Peru

In Peru wordt in er in de provincie Arequipa volop gezocht naar de vermiste Belgische Natacha de Crombrugge. De 28-jarige vrouw trok op 24 januari naar de Colca-kloof. In de Peruviaanse media zijn nu camerabeelden opgedoken van haar. Daarop is te zien hoe ze een hostel op 23 januari verlaat, met haar rugzak. Het zijn mogelijk de laatste beelden waarop Natacha te zien is