Ex-Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht (90) overleden

Ex-Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht is op 90-jarige leeftijd overleden. De bandenmagnaat was tussen 1994 en 2019 voorzitter van de Oost-Vlaamse club waarmee hij twee keer de beker won, in 2012 en 2014. Na 25 jaar voorzitterschap verkocht Lambrecht in 2019 Sporting Lokeren met een dieprode boekhouding, waarna de club van zijn hart failliet ging.

Lambrecht was eerst voorzitter van FC Eksaarde, de club van zijn woonplaats, voor hij in 1994 dezelfde functie opnam bij het noodlijdende Sporting Lokeren. De selfmade zakenman trok de club uit het financieel moeras en schuwde daarbij de inbreng van eigen kapitaal niet. Sinds 2010 had Lambrecht, die steeds meer moeite had om zelfstandig te wandelen, de dagelijkse leiding van zijn club uit handen gegeven, maar hij bleef wel eigenaar en geldschieter.

In 2019 liet Lambrecht de club definitief over aan voetbalmakelaar Louis De Vries. Een jaar later ging Lokeren in vereffening.

Louis De Vries en Roger Lambrecht. De overname van Sporting Lokeren door de voormalige makelaar kon de club niet redden van het faillissement. — © carlo coppejans

Lambrecht was een kleurrijke figuur, die de trainingen van zijn club vanuit de auto volgde. Er passeerden heel wat trainers bij de Oost-Vlaamse club, maar vaak greep hij terug naar dezelfde namen. Georges Leekens, Slavoljub Muslin en vooral Peter Maes kenden er meerdere passages. Ook de gecontesteerde Dejan Velkjovic, makelaar van Peter Maes, was kind aan huis bij Lokeren en het verbaasde niet dat Lambrecht in de zaak “Propere Handen” door het parket doorverwezen werd naar de strafrechter. Lambrecht hield zijn onschuld staande.

Peter Maes kende meerdere passages bij Sporting Lokeren. — © BELGA

Lambrecht maakte zijn fortuin in de bandensector. Na een actieve voetbalcarrière op lager niveau ging hij aan de slag bij Michelin waarna hij midden de jaren ‘60 zijn eigen bandencentrale oprichtte. Die groeide uit tot een netwerk van bandencentrales, eerst onder zijn eigen naam en intussen bekend als Q Team.

Aangezien geen van zijn vier kinderen geïnteresseerd was om het bedrijf over te nemen, verkocht Lambrecht Q Team kort voor hij 90 jaar werd.