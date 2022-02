Poetin en Scholz zien nog diplomatieke uitweg uit crisis: “Bereid om samen te werken”

“Willen wij (een oorlog) of niet? Natuurlijk niet”, aldus Poetin. “We zijn bereid om verder samen te blijven werken en te blijven onderhandelen” over de Europese veiligheid. Volgens Scholz is het “onze verdomde verantwoordelijkheid” dat er geen oorlog ontstaat in Europa.

Scholz verklaarde op de persconferentie dat hij hoopt dat er nog Russische troepen zullen vertrekken aan de grens met Oekraïne. Hij riep Poetin op om te blijven praten over het conflict. Het zou volgens hem een “ramp” zijn als de dialoog in een impasse zou geraken. De Duitse leider is er echter van overtuigd dat de diplomatieke inspanningen om een conflict te vermijden “nog lang niet zijn uitgeput”.

Poetin heeft tijdens het gesprek ook gevraagd om de aardgasleiding Nord Stream 2 op te starten. De leiding garandeert namelijk de energiebevoorrading van Europa. Poetin noemde het een “zuiver economisch en milieurvriendelijk project zonder politieke bijbedoeling”. Bij een Russische inval in Oekraïne zou mogelijk de nieuwe aardgasleiding stopgezet worden.

Tegelijkertijd zei Poetin bereid te zijn om Oekraïne als transitland te blijven gebruiken voor gasleveringen aan Europa ook na 2024, als het Westen daar vragende partij voor is.

Lange tafel

Het gesprek tussen Scholz en Poetin vond, net zoals bij het gesprek met de Franse president Emmanuel Macron, plaats aan een meterslange witte tafel. Scholz besliste bij zijn aankomst in Moskou immers om een PCR-test te laten uitvoeren aan boord van het regeringsvliegtuig door een arts van de Duitse ambassade. De PCR-test zelf kwam eveneens uit Duitsland. Omdat de Russische autoriteiten geen eigen test konden uitvoeren, en er ook geen sprake is van vaccinatie met het Russische coronavaccin, houdt de president zijn gesprekspartners liever op afstand.

© via REUTERS