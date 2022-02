Een deel van de Russische troepen heeft het grensgebied met Oekraïne verlaten en is begonnen aan de terugkeer naar de thuisbasis, zo bevestigde het Kremlin dinsdag. Hoewel het om een (zeer) beperkte terugtrekking gaat, is het toch een eerste positief signaal sinds de opbouw van de spanningen eind vorig jaar. Of heeft president Vladimir Poetin toch andere bedoelingen?