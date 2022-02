Stormweer op komst: rukwinden tot 110 km per uur, noodnummer geactiveerd

Het KMI waarschuwt voor onstuimig weer de komende dagen, met rukwinden tot 110 km per uur. De FOD Binnenlandse Zaken activeert daarom tijdelijk het nummer 1722 voor storm- en waterschade. In het Verenigd Koninkrijk spreken de weerdiensten al over twee stormdepressies met de namen ‘Dudley’ en ‘Eunice’.

In het Verenigd Koninkrijk maken ze zich op voor twee stormdepressies. “De restanten ervan zouden ook de weg naar ons land kunnen vinden”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux. “Het is nog vroeg om met precisie te voorspellen, maar de kans is groot dat we te maken krijgen met felle regenzones en hevige windstoten.”

Weerman Frank Deboosere bevestigt dat er rukwinden op komst zijn, maar benadrukt dat er geen grote problemen voorzien zijn in ons land. “Vooral Ierland en Schotland mogen stormschade en overlast verwachten, wij gaan daar minder last van hebben”, zegt hij. “Ook in Nederland, denk maar aan de Waddeneilanden, kan het heviger worden dan in ons land.”

Oorzaak van het verwachte onstuimige weer is een actieve straalstroom op de Atlantische Oceaan, die het weerbeeld in West-Europa bepaalt.

Mogelijke windstoten op vrijdag in het Verenigd Koninkrijk — © NoodweerBenelux

“Deze straalstroom is zeer actief en voert lagedrukgebieden aan. Tegen donderdag en vrijdag schuift die straalstroom op richting het Verenigd Koninkrijk en daar zullen zich twee lagedrukgebieden ontwikkelen”, aldus Roose. “Op dit moment is er nog weinig consensus in de weermodellen over de intensiteit van de windstoten in ons land, maar die zouden zeker kunnen oplopen tot 100 of 120 km per uur aan de Belgische en Nederlandse kust, en mogelijk ook in het binnenland.

Goed voor windturbines

Een positieve noot bij het slechte weer is de impact op onze energie. “Het gaat om een heel goed doorstroomde westcirculatie”, zegt Deboosere. “Dat betekent dat we veel wind krijgen en dat is goed voor de windturbines. Die zullen goed draaien, goed voor 30 à 40 procent van onze energie.” Ook de luchtkwaliteit zal goed zijn, volgens de weerman. “En de temperaturen blijven zacht voor de tijd van het jaar.”

Voor niet-dringende storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, kan je bellen naar 1722 of een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be. Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.