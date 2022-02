Prins Andrew (61) treft schikking met Virginia Giuffre (38) in misbruikzaak

De Britse prins Andrew heeft buiten de rechtbank om een “principiële” schikking getroffen met de vrouw die hem burgerrechtelijk wou vervolgen voor seksueel misbruik toen ze een tiener was, zo staat in een brief die naar de rechtbank is verstuurd door de advocaat van Virginia Giuffre.

De intussen 38-jarige Giuffre zegt dat de 61-jarige prins haar in 2001 op drie verschillende tijdstippen heeft misbruikt. De vrouw was toen 17 jaar oud en heette toen nog Virginia Roberts. Het misbruik zou telkens hebben plaatsgevonden binnen de entourage van de omstreden steenrijke zakenman en zedendelinquent Jeffrey Epstein, die zich in 2019 van het leven beroofde in zijn cel in New York. Het zou ook Epstein geweest zijn die Giuffre had opgedragen seks met de prins te hebben.

Prins Andrew heeft dat altijd formeel ontkend. Hij deed dat onder meer in een veelbesproken interview met de Britse omroep BBC in 2019. Zijn advocaten hebben maanden geprobeerd om een rechtszaak te vermijden. Ze stelden recent nog dat Giuffre wellicht last heeft van “verkeerde herinneringen”.

Om hoeveel geld het precies gaat bij deze “substantiële schenking” is niet gezegd, aldus de Britse nieuwswebsite Sky News. Wel is gezegd dat de zoon van de Britse Queen Elizabeth een schenking zal doen aan een liefdadigheidsorganisatie van Giuffre ten behoeve van de rechten van slachtoffers.