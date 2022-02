Belgische voetbalwereld rouwt om Roger Lambrecht: “Vele spelers hebben hun carrière aan hem te danken”

Het overlijden van een icoon als Roger Lambrecht komt hard aan in de Belgische voetbalwereld.

LEES OOK. Ex-Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht (90) overleden

Leekens: “Gelukkig heeft hij niet te veel geleden”

Toen Georges Leekens, niet minder dan drie keer trainer bij Lokeren, de naam ‘Dirk Lambrecht’ op zijn telefoon zag verschijnen, wist hij naar eigen zeggen hoe laat het was. “Ik heb zijn zoon even gesproken. Gelukkig heeft Roger niet te veel geleden.”

“De laatste keer dat ik hem zag was bij de begrafenis van Mireille, zijn vrouw, twee jaar geleden. Dat was al een verschrikkelijke klap want ze was een fantastische vrouw voor hem. Vele spelers hebben hun carrière aan hem te danken, of het nu Afrikaanse spelers waren, de Tsjechen à la Jan Koller of later de IJslanders zoals Vidarsson en Kristinsson. Hij kende ook iets van voetbal. Kristinsson zijn we ooit samen gaan scouten bij het Noorse Lillestrøm. Bij de rust zei hij al: ‘Gaan we lang blijven? Want hij kan het.’ Zo was hij: to the point, rechttoe rechtaan.”

© BELGA

Cossey: “Hij had het beste voor met Lokeren”

Rudi Cossey, vandaag assistent-trainer bij Antwerp, maakte de komst van Lambrecht mee als speler en schopte het nadien nog tot vijftien jaar als assistent-trainer bij Sporting Lokeren. De jongste jaren hadden ze geen contact meer.

“Omdat Roger in al zijn eenvoud een echte baas was. En die hield altijd zijn afstand. Wanneer de wegen scheidden, was er geen contact meer’”, zegt Cossey. “Er mag niet onderschat worden wat hij betekend heeft voor het voetbal in Lokeren en in het algemeen. Hij verdedigde zijn club, klopte op tafel wanneer het moest. En hij was de man achter de wederopstanding in tweede klasse, de man die van Lokeren een ambitieuze club maakte. Op zijn manier, dictatoriaal maar enorm bezeten. Wanneer het succes volgde, zag ook zijn betrokkenheid. Zoals met zijn tranen na de gewonnen bekerfinales. Misschien maakte hij een fout toen hij de club overliet maar dat kan je hem niet kwalijk nemen. Ook daar had hij het beste voor met Lokeren.”

© BELGAIMAGE

Vidarsson: “Wat hij zei, maakte hij ook waar”

IJslands bondscoach Arnar Vidarsson, speler én assistent-trainer onder Lambrecht, omschrijft zijn oud-voorzitter als “correct”.

“Hij was niet van de makkelijkste, maar hij hield wel altijd zijn woord. Dat is een mooie eigenschap. Als speler moest je nooit wachten op je loon. Wat hij zei, maakte hij ook waar. Dat gold bijlange niet voor alle clubs in die tijd. Er zijn veel verhalen over Lambrecht de brulaap en als het niet goed was, dan wist je het ook. Maar als wij wonnen, liet hij ook blijken hoe blij hij was. Dan kwam hij in de kleedkamer en toonde hij zijn vreugde. Of gaf hij een extra premie. Hij was pure emotie. Een ongelooflijke liefhebber ook. Spelers als Hans Vanaken en Runar Kristinsson waren zijn lievelingsvoetballers. Maar als je alles gaf voor de club, kon je ook zijn respect winnen.”

“De laatste jaren zei hij zelf vaak dat hij te oud was, dat hij niet meer mee kon met de evoluties. Er werd toen ook wel van hem geprofiteerd. Waarmee ik bedoel: Lokeren had de boot gemist maar niet iedereen wilde een modernere aanpak. Wanneer hij Lokeren had kunnen verkopen, deed hij het niet, omdat de liefde nog te groot was. Toen hij het uiteindelijk wel deed, verkocht hij het aan de verkeerde. Maar dat kan je hem niet kwalijk nemen. Hij blijft voor altijd de voorzitter die Lokeren uit tweede klasse naar eerste bracht, met Remco Torken, en die club meer dan twintig jaar heeft geleid. Dat is niet niets, integendeel.”

LEES OOK. IN MEMORIAM. Met Roger Lambrecht verdwijnt icoon van het Belgische voetbal: rubberkoning en voetbalkeizer

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(kvu)