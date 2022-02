Volgens Unicef hebben Somalische milities vorig jaar 1.200 minderjarigen gerekruteerd

Verantwoordelijk is overwegend de radicaalislamitische al-Shabaab milities, aldus de woordvoerder. Andere kinderen zijn in gevaar omdat hun families door de ernstige droogte in de Hoorn van Afrika in de richting van steden trekken en dikwijls in kampen belanden. Sedert november heeft een half miljoen mensen zijn woonplaats verlaten, op zoek naar water en voedsel.

De helft van kinderen jonger dan vijf jaar in Somalië, goed voor zo’n 1,4 miljoen kinderen, hangt acute ondervoeding boven het hoofd, zei Chinyama. Unicef heeft dringend zowat 6,2 miljoen euro nodig om krachtvoeding voor minstens 100.000 zwaar getroffen kinderen te bestellen, klinkt het.