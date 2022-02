Nederland versoepelt: “Samenleving gaat weer open, maar in grote stappen”

De gehele Nederlandse samenleving gaat weer open, zei minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers dinsdagavond volgens de openbare omroep NOS. “Niet in één keer, maar in stappen. Dat worden grote stappen, snel achter elkaar.”

De eerste stap, die meteen ingaat, is dat men thuis weer zoveel mensen mag ontvangen als gewenst. Ook het advies om zoveel mogelijk thuis te werken vervalt. Het advies is dan om maximaal de helft van de werktijd op kantoor door te brengen.

Mondmaskers niet verplicht

Op 18 februari volgt de tweede stap. Dan gaan alle locaties open tot 01.00 uur. Het dragen van een mondmasker en de anderhalvemeterregel vervallen dan grotendeels.

Afstand houden en mondmaskers blijft wel verstandig, niet als maatregel maar als dringend advies”, waarschuwde Kuipers.

Coronapas vervalt (deels)

Stap drie is op 25 februari. Dan gelden weer de normale openingstijden. Het coronatoegangsbewijs vervalt dan op locaties waar minder dan 500 mensen binnen zijn.

Op 15 maart oordeelt de regering onder andere de nog geldende mondmaskerplicht in het openbaar vervoer, het verplichte testen voor toegang (1G) en het thuiswerkadvies.

Geen quarantaine

Mensen die uit een zogenoemd zeerhoogrisicogebied naar Nederland reizen hoeven vanaf 25 februari niet meer in quarantaine. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid nog. Het gaat om landen met hoge aantallen besmettingen, waar er slecht zicht is op de verspreiding van het virus of waar een zorgelijke virusvariant rondgaat.

Andere basismaatregelen, zoals thuisblijven bij klachten, handen wassen, hoesten in de elleboog en goede ventilatie van ruimtes blijven voorlopig nog wel gelden en zijn volgens Kuipers “juist nu” belangrijk. “Haal je vaccinatie”, roept de bewindsman nog eens op.