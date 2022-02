Nabestaanden van cameravrouw Halnya Hutchins dienen klacht in tegen Alec Baldwin na dodelijk ongeluk op filmset

Bij de opname van de film zouden verschillende voorzorgsmaatregelen niet gerespecteerd worden, zo stelt advocaat Brian Panish, die de nabestaanden van Hutchins bijstaat. Zij vragen een schadevergoeding na het “tragische verlies” van de 42-jarige cameravrouw. Op 21 oktober 2021 kwam ze om het leven nadat Baldwin een kogel afvuurde. Ook de regisseur, Joel Souza, raakte gewond aan de schouder.

Halyna Hutchins overleefde het ongeluk niet — © AFP

Nalatigheid

De bekende acteur speelde de hoofdrol en was ook als producent betrokken bij de film. Onderzoek wees uit dat de Colt die Baldwin bij een repetitie vast had een echte kogel bevatte. Baldwin was daarvan zelf niet op de hoogte. Op dit moment is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren.

De aanklacht van de nabestaanden is niet de eerste tegen Baldwin en de andere producenten. Meerdere medewerkers verwijten hen nalatigheid. Tijdens een proces zal een jury moeten bepalen of een schadevergoeding wordt toegediend.