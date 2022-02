Oostende verhuurt Marko Kvasina aan Luzern

Marko Kvasina in duel met Sofian Chakla van OH Leuven. — © Isosport

De Oostenrijker Marko Kvasina verlaat KV Oostende en trekt met onmiddellijke ingang naar Luzern in Zwitserland, waar de transfermarkt vandaag sluit.

De 25-jarige aanvaller wordt uitgeleend tot het einde van het seizoen. In het contract is ook een aankoopoptie opgenomen.

Marko Kvasina kwam in de zomer van 2020 over van het Oostenrijkse SV Mattersburg. Hij ondertekende toen bij KVO een contract voor drie jaar. Vorig seizoen speelde hij in 27 matchen, waarin hij vier doelpunten scoorde en een assist gaf.

Dit seizoen kwam hij in zeventien wedstrijden aan spelen toe. Daarin liet hij een doelpunt en een assist noteren. Zijn laatste basisplaats dateerde van 21 november tegen Union (1-7 verlies). Nu gaat hij bij Luzern op zoek naar meer speelminuten.