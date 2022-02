Voor derde keer in geschiedenis persoon genezen van hiv

Een vrouw lijkt als derde persoon ooit genezen te zijn van hiv, het virus dat aids veroorzaakt. Het gaat om een patiënt die was behandeld met navelstrengbloed omdat ze leukemie had, bericht The New York Times dinsdag. Ze kreeg ook bloed van een familielid.

Het komt vrijwel nooit voor dat patiënten genezen van hiv. Dat gebeurde voor zover bekend pas twee keer eerder. Bij Timothy Ray Brown verdween het aidsvirus uit zijn bloed na een beenmergtransplantatie in 2007. De tweede persoon, Adam Castillejo, had in 2016 een vergelijkbare transplantatie gekregen. Beide mannen kregen te maken met zware bijverschijnselen.

Behandeling met navelstrengbloed

Onderzoekers in Denver maakten bekend dat nu ook een vrouw is genezen. Dat het virus verdween na een behandeling met navelstrengbloed wordt gezien als een hoopvol signaal. Een transplantatie met navelstrengbloed hoeft volgens de krant aan minder strenge voorwaarden te voldoen dan een beenmergtransplantatie.

De exacte leeftijd van de patiënt is uit privacyoverwegingen niet bekendgemaakt. De vrouw bleek in 2013 hiv te hebben en in 2017 is ook de diagnose leukemie gesteld. Een aids-expert noemt het bericht over haar hiv-genezing in de krant een inspiratie voor onderzoekers. Hij benadrukt wel dat de nieuwe behandeling waarschijnlijk niet op grote schaal gaat worden toegepast.

Nog steeds op zoek

Wereldwijd is bij tientallen miljoenen mensen een hiv-besmetting vastgesteld. Het virus is tegenwoordig goed te behandelen, maar er wordt nog steeds gezocht naar een genezing. Een beenmergtransplantatie is zeer ingrijpend en behoort voor de meeste patiënten niet tot de mogelijkheden.