Politie vindt ontvoerd Amerikaans meisje na twee jaar terug in verborgen ruimte onder een trap

Paislee Shultis, een zesjarig meisje uit New York, is teruggevonden nadat ze twee jaar eerder vermist raakte. De politie vond het kind in een erg kleine, geïmproviseerde kamer onder een trap. Ze verkeert wel in goede gezondheid.

Op 13 juli 2019 werd Paislee als vermist opgegeven in Cayuga Heights in New York, ze was toen vier jaar oud. Meteen werd de moeder van het kind verdacht van de ontvoering, Kimberly Cooper en Kirk Shultis hadden namelijk geen voogdij over het meisje. Toch liep het spoor toen dood.

Op maandag 14 februari is er opnieuw schot in de zaak gekomen. De politie had nieuwe informatie verkregen waaruit bleek dat Shultis zou vastgehouden worden in een huis aan Fawn Road. In het huis wonen Kirk Shultis en zijn vader. De twee ontkenden dat ze het meisje nog hadden gezien, maar zo’n uur later botsten agenten toch op de plaats waar ze het kind verborgen hielden: in een geïmproviseerde kamer die naar de kelder van het huis leidde, onder de planken van een gesloten trap.

© SAUGERTIES POLICE

Herenigd met zus

Het meisje werd voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht maar blijkt in goede gezondheid te verkeren. Ze werd later herenigd met haar oudere zus.

Zowel de moeder en vader van het kind, als de grootvader, worden nu aangeklaagd vanwege de inmenging in de vrijheidsbeneming van een kind en het in gevaar brengen van het welzijn van een kind.