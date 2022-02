Orang-oetan Batoe wordt plots symbool van protest tegen Poetin

Een onschuldige stemming over de nieuwe mascotte voor de Siberische Novosibirsk Zoo is plots uitgedraaid op een politieke strijd. Het publiek kon dit jaar kiezen tussen orang-oetan Batoe, pallaskat Aisha, Siberische tijger Max, sneeuwluipaard Sayan of ijsbeer Shilka. Echt populair was Batoe niet, omdat kiezers niet popelden voor een aap als mascotte.

Tot oppositiepoliticus Sergej Bojko zich met de wedstrijd moeide. Hij is supporter van Aleksej Navalny, een hevige tegenstander van president Vladimir Poetin. Bojko noemde Batoe op Youtube “de beste optie om te winnen, gezien alles wat in Novosibirsk gebeurde”. Bojko ontvluchtte zelf Rusland uit angst om gearresteerd te worden voor zijn betrokkenheid bij Navalny.

De orang-oetan, intussen uitgegroeid tot held van de oppositie, kreeg zo’n voorsprong dat de Siberisch vertegenwoordiger van Poetin de burgemeester van Novosibirsk verzocht de aap niet te laten winnen. In enkele uren haalde het sneeuwluipaard 25.000 stemmen, terwijl op dat moment minder dan 2.000 bezoekers op de website werden geregistreerd. Dus besloot de zoo de verkiezing gewoon te schrappen. (sir)