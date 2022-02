Meest controversiële energieleverancier wordt verketterd door zowat alle bevoegde instanties, en toch gaat West-Vlaanderen met hen in zee

Zowel de energiewaakhonden, de ombudsman als de bevoegde ministers hebben het zwaar aan de stok met energieleverancier Mega. Toch gaat West-Vlaanderen met datzelfde Mega in zee voor haar groepsaankoop, goed voor bijna 100.000 gezinnen. “Het was voor mij ook schrikken toen Mega als winnaar uit de bus kwam”, geeft provinciegedeputeerde Jurgen Vanlerberghe toe. “Maar goedkoopst is goedkoopst. En we hebben een strenge gedragscode afgedwongen.”