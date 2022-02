Strengere straf gevraagd voor verkrachting van 19-jarige in Overpoort-café: “We geven toe dat we alles filmden”

Het Openbaar Ministerie heeft in beroep een strengere straf gevraagd voor twee jongemannen die een vrouw hebben verkracht in een café in de Overpoortstraat. In eerste aanleg hadden ze celstraffen met uitstel gekregen.

In de zaak werden twee 22-jarige mannen veroordeeld voor de verkrachting van een 19-jarige vrouw in een danscafé in de Gentse uitgaansbuurt Overpoort. De rechter achtte de verkrachting bewezen en legde de daders celstraffen van 16 en 20 maanden op, maar allebei volledig met uitstel. “Ze waren onbezonnen, maar ze hadden niet louter een criminele ingesteldheid”, argumenteerde de rechter in het vonnis.

Die bewuste donderdagavond in 2018 kwam het slachtoffer de twee jongemannen tegen in het danscafé. Volgens getuigen kuste ze eerst met een van de twee verdachten, waarna ze met hun tweeën naar de toiletten gingen. De jongeman verliet kort nadien de toiletten en liet het meisje daar achter.

Alles gefilmd

Niet veel later dook de andere verdachte op in de toiletten. De twee mannen bazuinden later rond dat ze beiden seks hadden gehad met de jonge vrouw. Bovendien had de tweede alles gefilmd.

Het jonge slachtoffer herinnerde zich de dag nadien niet meer wat er was gebeurd, tot vrienden haar het nieuws vertelden. De vrouw diende een maand later een klacht in. “Alles is gebeurd met haar instemming”, zeiden de mannen. Maar dat geloofde de rechter niet: “Ze hebben misbruik gemaakt van haar dronkenschap.”

Opschorting en vrijspraak

Het parket ging in beroep om een significante strafverzwaring te vragen, al plakte het OM daar geen getal op tijdens de zitting, die opnieuw achter gesloten deuren plaatsvond. De verdediging ging voor de vrijspraak, maar gaf wel toe dat het hele gebeuren was gefilmd. “Voor dat filmen vragen we de opschorting van straf, voor de verkrachting de vrijspraak”, aldus een van hun advocaten.

Uitspraak op 15 maart.