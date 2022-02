“De crisis is voorbij, we moeten weer leren dat de middelen beperkt zijn.” Dat zegt gouverneur Pierre Wunsch van de Nationale Bank. De regeringen gaven de voorbije twee jaar in totaal 34,3 miljard euro uit om de coronacrisis te bekampen, staat te lezen in het jaarverslag van de bank. “Het beleid zal weer keuzes moeten maken. We kunnen niet met geld blijven smijten.”