Topman van Belgisch paviljoen Dubai Patrick Vercauteren Drubbel “bracht gezondheid medewerkers in gevaar”

De regering heeft nog geen beslissing genomen over het lot van de grote baas van het Belgisch paviljoen op de Wereldexpo in Dubai. Patrick Vercauteren Drubbel – voormalig Belgisch ambassadeur in Frankrijk – moest zich gisteren bij vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS) verantwoorden voor een zware professionele fout.

De man, vandaag actief als commissaris-generaal van Belexpo, wordt verweten dat hij enkele weken geleden – na het afleggen van een positieve coronatest – toch op de terreinen van de Wereldexpo aan de slag ging. De man werd uiteindelijk de toegang tot de terreinen van de Wereldexpo verboden, waarna de Belgische ambassadeur in Abu Dhabi werd gealarmeerd.

In het parlement had Dermagne het over “ernstige feiten, waarbij er gevaar was voor de gezondheid van de in het Belgische paviljoen aanwezige personen”. De hele toestand zou ook de voorbereidingen voor het bezoek van koning Filip aan de expo hebben verstoord.

De commissaris-generaal heeft een andere kijk op de gebeurtenissen, zo klonk het dinsdag. Er wordt nu extra informatie ingewonnen, waarna Dermagne een besluit zal nemen.(wer)

